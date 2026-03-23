‘ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ’

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: 'ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವವ ನಾನಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಾಸನದ ಭೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ₹ 14 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ₹ 10.95 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದ ಅವರು, 'ಸಂಸದರು ಕಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ, ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ ನಿಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ರೈತರ, ಬಡವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿಯಂತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯರ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-36-628397722</p>