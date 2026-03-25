‘ಹುತಾತ್ಮರ ಬಲಿದಾನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ’

ಹೊಸಪೇಟೆ: 'ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು' ಎಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಡಿಗರ ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಅವರ 96ನೇ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಹುತಾತ್ಮರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ದೀಪ ಆಗಬೇಕಾದ ಯುವ ಜನರು ಇಂದು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಹಿಂದುತ್ವ ಎನ್ನುವ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುತಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.85 ಲಕ್ಷ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ, ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಯಕ, ಆರ್.ಭಾಸ್ಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ತಾಯಪ್ಪ ನಾಯಕ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಎನ್.ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ, ವಿ.ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಡೆ ತಿರುಕಪ್ಪ, ಹನುಮ ನಾಯಕ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>