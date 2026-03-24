ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ

<p>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ‘2011ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 44 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜರಾಜ ಜೈನ್ ಗಂಗವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಭಂಡಾರಿ ಬಸದಿಯ ಹುಳ್ಳಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೈನ ದಿಗಂಬರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾದ ಸಮಿತಿಯು ಜೈನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. 2026-27ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಜನಗಣತಿ ವೇಳೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜೈನ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾ, ಜೈನಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ, ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಜಿನಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 700 ಪ್ರಾಚೀನ ಜಿನಮಂದಿರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 140 ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಂಬೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜೈನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಮೀಟಿಗೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸಹಯೋಗ, ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಥವಾದ ಹಾಗೂ ಸಂತವಾದ ಎನ್ನುವುದು ಜೈನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ, ‘ಜೈನರ ಸಮ್ಮೇದ್ ಶಿಖರಜೀ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೈನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ತೀರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿನಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ. ಇದೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಪೀಠಾಧೀಶ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿಗಳು ಜೈನ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಜಗದ ಗೌರವ ತರಲು ತಮ್ಮ ತನುಮನದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾ ಹಾಗೂ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಕಮಿಟಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಬಾಕ್ಸಿವಾಲ್, ವಿನೋದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನವರ, ಅಶೋಕ ಸೇಠಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಹಾಸಭಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗಜರಾಜ ಜೈನ್ ಗಂಗವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್ಡಿಜೆಎಂಐಎಂಸಿ ಕಮೀಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-23-1838374560</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>