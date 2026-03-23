ಪ್ರೊ. ಸಂದೀಪ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬರಹ: ಚುನಾವಣಾಪರ್ವದ ಒಳದನಿ

<p>ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾ ಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಯೊಂದಿಗೆ 2026ನೆ ಇಸವಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, 2024ರಿಂದ 2029ರವರೆಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಇದು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯು ಈಶಾನ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚುನಾವಣಾ ಒಳಸುಳಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಕ್ಷವು ಮೂರು ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎದುರಾಳಿ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವುದು ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರನಂತಿವೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಪುದುಚೆರಿಯ ಕಣವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಂತೆ ಇದ್ದು, ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ. ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉದಯಿಸಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರೋಧಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಚಿಸಲು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರ ನಾದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಏಳಿಗೆ ತೋರದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕಿರಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಆಗುವ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿದುಹೋಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಲ್ಲವು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಬದಲಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಹಿಂದೆ ಆದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಮಮತಾ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಒಡಿಶಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹೀಗೇ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಯು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ವಾದುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ<br>ವನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು.</p>.<p>ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಪ್ರವೇಶಿ ಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಣಾಹಣಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ, ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಜನಬೆಂಬಲವು ಮತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಇರುವಿಕೆಯು ಡಿಎಂಕೆ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತರಲು ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸವಾಲು ಗಳಿವೆ: ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು; ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಮಗಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನ; ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ನಿಲುವು.</p>.<p>ಕೊನೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಈ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಆಗಿಸಬಹುದು. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮತ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು, ಅದು ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರು ವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹಣಾಹಣಿಯು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಇರಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು ತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವಾನಂದ ಸೊನೊವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶೈಲಿ ಭಿನ್ನ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊನೊವಾಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಎಐಯುಡಿಎಫ್ ಪಕ್ಷವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ, ಈ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜಯ ಹಾಗೂ ಸೋಲಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಯುಡಿಎಫ್ ನಡುವೆ ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎರಡೂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಗೊಳಿಸಿ, ಎರಡನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವ ಗುರಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಿದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ತನಗೆ ದಕ್ಕಲಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಸೋಲನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುವಿಶಿಷ್ಟವಾದ (ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ) ಕೌಶಲವೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆ!</p>.<p>ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಒಳಜಗಳವು ಚುನಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಒಡೆದು ಹೊರಹೋಗಿರುವ, ಈಗ ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯು ಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ‘ಬಹುತ್ವದ ಲಾಭ’ವನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣದ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>