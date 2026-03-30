‘ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಕುಂಭಕರ್ಣ 6 ತಿಂಗಳು ಮಲಗಿದರೂ ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಲಗಿದೆ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಡಗಂಚಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ತರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಿಪುರದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೃತ್ಯ. ಇರಾನ್–ಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾರ ಪರ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿವಾಜಿ, ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು, ಚಪ್ಪಲಿ ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಂದರು. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೊಲೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅನೇಕರು ಬಂದುಹೋದರೂ ಸಂಘಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನದ ಘಟನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮುತಾಲಿಕ್, 'ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೇ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಮೇಲೆ 121 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶಸ್ತ್ರಪೂಜೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಚಡಚಣದ ಭಾಗ್ಯ ಗೌಡ, 'ಹಿಂದೂ ಯುವಕರು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವುದು ತಾಯಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ, ವಕೀಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೀರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದುತ್ವ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು, ಕೇಸ್ಗಳಾದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ತಂಪುರದ ಚರಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಮಾಶಾಳದ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ದತ್ತ ಮಂದಿರದ ದೀಪಕ ಘನಾತೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಸ್ವಾದಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಚನ್ನಯ್ಯ ವಸ್ತ್ರದ ಜೇರಟಗಿ, ರಾಜು ಭವಾನಿ, ವೀರೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಆನಂದ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>