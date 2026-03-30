ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ, ಕುಟುಂಬದ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 2 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ–2025ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟಂಬದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಹೂನೂರ, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಪಂಪನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಗ್ಗಲ್, ಮೋಹನ ಜೋಶಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮೆಹಬೂಬ ಬೇಗ್, ಚಾಂದ್ ಪಟೇಲ, ಗದ್ದೆಪ್ಪ, ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಮರಿಯಪ್ಪ, ಜಯಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ, ರಾಮನಗೌಡ, ಅನೀಸ್ ಪಾಷಾ, ರಮೇಶ ರೆಡ್ಡಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಡೆ, ಶರಣಪ್ಪ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಜಿಬಾಬು, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮೇಟಿ, ಕನಕಪ್ಪ, ಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್, ಸದಾನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಮರಪ್ಪ, ಅಮರೇಶ ಕುಂಬಾರ, ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>