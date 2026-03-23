ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

ಮಧುಗಿರಿ: ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಭಾನುವಾರ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ (ಶಿಷ್ಯ) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಭಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಪ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಶಾರದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈಗಿರುವ ದ್ವಾರಕ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲ. ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿಧುಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿರುಪತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ತಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ ಎಂದು ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಖಂಡನೀಯ. ನಾವು ಆ ಮಠದ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕೇವಲ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲ ಶ್ಯಾಮನಾಥ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಶ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಪಿ.ನಾರಾಯಣ, ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್, ಆಡಿಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಸಾದ್, ಶಾರದ ಸಂಘದ ಶಕುಂತಲಾ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>