ವಚನಗಳಲ್ಲಿವೆ ಆಡಳಿತದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಕಾಯಕನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಗೌರವ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶರಣರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಎರಡನೇ ದಿನ 'ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆ–ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದಾಸೋಹದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇವಲ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದೇ ದಾಸೋಹವಲ್ಲ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮನೋಭಾವವೇ ನಿಜವಾದ ದಾಸೋಹ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶರಣರ ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ನಿಖಿಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಗಡ್ಡ–ಮೀಸೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಚನದ ಅರ್ಥ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದರೆ ಹೇಗೆ' ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲುಬೇಡ' ಎಂಬ ವಚನದ ತತ್ವಗಳು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಆಶಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲಿಪ್ತತೆ, ತಟಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಯಣ್ಣಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಎಂಬುದು ಶರಣರ ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇದ್ದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು ಶರಣರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶುಭಾ ಮರವಂತೆ ಸಂವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಬಸವಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>