ಅಪ್ಪುಗೆ ಮೂಲಕ ಉರುಳಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ದಾಳ!

Strap: This debate marks the unveiling of Rahul Gandhi, the cheeky challenger. He’s a long way from threatening Modi, but the battle is on

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತವೆ. 2019ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ನಡುವಣ ಹಣಾಹಣಿ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯವಾರು ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಹುಲ್‌ ಈಗ ತಾವಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಮೋದಿ

ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಬಿಜೆಪಿಯು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯು ರಾಹುಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರದ ಸಂದರ್ಭ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ‘ಸೂಟು–ಬೂಟು’ ಎಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ‘ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ’ವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ದೊರೆತವು. ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (ಆರ್‌ಟಿಐ) ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮಹಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯು ತಾನು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕಿರುವುದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಕುರಿತ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಓದುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಆತನನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ; ಆತನನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದು, ಗಂಭೀರವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಾದರೂ ತೋರಿಸಿಯಾರೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ‘ಹೌದು’ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಉತ್ತರ. ಲೋಕಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಪಾಳೆಯದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆಯೂ ರಾಹುಲ್ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ತುಸು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದ ‘ಪಪ್ಪು’ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಈಗ ಕಳಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಪಪ್ಪು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಪಕ್ಷ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳೋಣ. ‘ಪಪ್ಪು’ ಛಾಯೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಂದ ‘ಪಪ್ಪು’ವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (ರಾಹುಲ್ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕೌಮಾರ್ಯದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಎನ್ನಬಹುದು) ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವ, ಗದರಿಸುವ, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ‘ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜ’, ‘ಅಜ್ಜಿ’ಯರು ತುಂಬಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ತುಸು ಅಗೌರವದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ‘ಪಪ್ಪು’ವಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವಕರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವುದು ಯುವಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಬೋರು ಹೊಡೆಸುವ ಸಂಗತಿ. ‘ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು’ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದರೂ, ಅದು ಈಗ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಮೋದಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷಣಕಾರ, ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಣಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅವರದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಅಂದಹಾಗೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತಿನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ?). ಆದರೆ, ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ‘ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸರ್ಕಾರ’ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವಾಗ, ‘ಯಾರು ಗೆದ್ದರು, ಯಾರು ಸೋತರು’ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎದುರಾಳಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ರೂಪವಿಲ್ಲದ, ಮತಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲದ, ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾತ್ಯತೀತ – ಉದಾರವಾದಿ ಗುಂಪನ್ನು ಮೋದಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಈಗ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧಕಣ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದೂ ಇದೇ ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇರಾದೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿರಬಹುದು. ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಿಷ್ಕರುಣೆಯ ವಾಗ್ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ, ‘ಹೆದರಬೇಡಿ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರದ ಅಪ್ಪುಗೆಗಳ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ತಾವೂ ಬಳಸುವ ಸವಾಲು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಜಪಾನಿನ ಕುಸ್ತಿ ಕಲೆ ಜು–ಜಿತ್ಸು ಅದನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಆತ್ಮಘಾತುಕವೂ ಆಗಬಹುದು. ಎದುರಾಳಿಯ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಯೇ ಆಡಬೇಕಾದ ಕ್ರೀಡೆಯಂತೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಾದರೆ, ಆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ಈಗಷ್ಟೇ ಅ, ಆ, ಇ, ಈ... ಕಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಕಸರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಸು ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಂಗಳಕ್ಕೇ ಇಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಾಳ್ಮೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಕದನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಮೋದಿ ಅವರ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮಾಯಾವತಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಲಾಲು/ ತೇಜಸ್ವಿ, ನವೀನ್‌ ಪಟ್ನಾಯಕ್, ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರಂತಹ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ರಾಹುಲ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರುವುದು ಒಂದೂವರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ (ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು). ಪಕ್ಷ ಈಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಶುರುವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಹುತೇಕರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ’ದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಬೇಕಾಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2019ರ ಚುನಾವಣೆಯು ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 230 ರನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಟಿ.ವಿ. ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ‘ತಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’. ರಾಹುಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಇವೆ. ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಆಗಾಗ ಮರೆಯಾಗುವುದು, ಆಗಾಗ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವುದು ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ‘ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದವ’ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಇಲ್ಲದ ಹಡಗಿನಂತೆ ಆದೆವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈಗಿನ ಕಲಾಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾದ ಶೈಲಿಯೊಂದನ್ನು ರಾಹುಲ್‌ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷ ‘ವಾಜಪೇಯಿ ನಂತರದ’ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ, ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ‘ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ’ (ಮೌತ್‌ ಕೆ ಸೌದಾಗರ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ‘ಜೆರ್ಸಿ ದನ’, ‘ಕರು’ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈಗ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ತಾವು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೂಢಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವಷ್ಟು ದಡ್ಡರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವೆಂಬುದು ದೂಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಂದಿನ ಗುಣವನ್ನು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಆದೀತು. ತನಗೆ ಏನೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ! ಈ ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಆಗದು. ಆದರೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಯಾಗಿವೆ, ಯುದ್ಧದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲವಲವಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಸಂಸದೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಈ ಆರಂಭವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸಗಡ ಹಾಗೂ ಮಿಜೋರಾಮ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಸಂಸದೀಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಲೇಖಕ: ‘ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್‌’ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ

ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ

