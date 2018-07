ಸೇನೆಯೆಂಬ ಹುಲಿ, ಷರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ ಸವಾರಿ!

ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದುರದೃಷ್ಟವೋ, ಜನರ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಕರ್ಮವೋ! ಆಳುವವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನಡುವೆ ಜನರ ಬವಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬಲ್ಲ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಉಳಿವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಇದೀಗ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ನಸೀಬು ಕೈಕೊಟ್ಟ, ಬದುಕು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಇವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ, 1951ರಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದರು. 9ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮದ್ ಜಿಯಾ ಉಲ್ ಹಕ್‌ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದು, ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. 11ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆನಜೀರ್ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರನ್ನು 2007ರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ಆ ಮೊದಲು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು, ಪತಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಬದುಕಿನ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಬಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸುಳಿದದ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ. ಷರೀಫ್‌ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಪನಾಮಾ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾಯಿತು. 1993ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಅವೆನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳನ್ನು ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಅಕ್ರಮಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲಾಯಿತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಎನ್ಎಬಿ (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯೂರೊ), ಷರೀಫ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸಂಸತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಲು ಸೋತಿತು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಗಳಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸದ ಷರೀಫ್ ನಡೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿತು.

ಆರೋಪ ದೃಢಪಡದಿದ್ದರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ, ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಜೀವ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಯಿತು! ಷರೀಫ್ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅನುಕಂಪದ ಆಸರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ದೇಶ ತೊರೆದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಂಡದ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೇನೆಯ ಆಣತಿಯಂತೆ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆಯೇ? ಇದು ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೂ ತೀರ್ಪು ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿದೆ.

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಬದುಕು ಏಳುಬೀಳಿನ ಸರಪಳಿ. ನವಾಜ್ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಷರೀಫ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಮೂಲತಃ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ತಾಯಿಯ ಮೂಲ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯಇದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ನವಾಜ್, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕ. 1976ರಲ್ಲಿ ಝುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಭುಟ್ಟೋ, ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆಗ ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬ, ಉದ್ಯಮದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿತು. ನವಾಜ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದವರಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ತಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ನವಾಜ್, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್’ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದರು.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟ ಷರೀಫ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದರು. 85ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆಸಲು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. 88ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ (ಪಿಎಂಎಲ್) ಹೋಳಾಯಿತು. ಷರೀಫ್ ಬಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ - ನವಾಜ್ (ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್) ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 1990ರಲ್ಲಿ 12ನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಷರೀಫ್ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನವಾಜ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನಿಲುವುಗಳನ್ನೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು.

ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು 92ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲೀನಪ್’ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿತು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಹಗರಣ ನಡೆದು, ಅಂದಾಜು 7 ಲಕ್ಷ ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಐ. ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವರು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ನಿಲುವು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದಿತು. ಷರೀಫ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಆದರೆ 93ರಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಷರೀಫ್ ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಬೆನಜೀರ್ ಭುಟ್ಟೋ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಿತಿ ಮೀರಿತು. ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೋತಿತು.

1997ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಷರೀಫ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಆಯಿತು. ಷರೀಫ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೈ ಕಟ್ಟಿತು. ನವಾಜ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡರು. 99ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನವಾಜ್ ‘ಲಾಹೋರ್ ಘೋಷಣೆ’ಗೆ ಸಹಿಹಾಕಿದರು. ವಾಜಪೇಯಿ ಕೈಗೊಂಡ ‘ಲಾಹೋರ್ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ’ ಸ್ನೇಹ ಸೇತುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ ತಿರುಗಿಬಿತ್ತು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ರಣರಂಗವಾಯಿತು. 99ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸೇನಾ ದಂಡನಾಯಕ ಜಹಂಗೀರ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮುಷರಫ್ ಅವರನ್ನು ನವಾಜ್ ನೇಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಷರೀಫ್ ಅವರನ್ನೇ ಮುಷರಫ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು! ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಷರೀಫ್, ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

2007ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾದ ನವಾಜ್, ಬಹುಮತ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸೇನೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಪಾರ ಹಣವನ್ನೂ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಂತರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. 2103ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಷರೀಫ್ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ, ನವಾಜ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಚಾನಕ್ ಲಾಹೋರ್ ಭೇಟಿ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಪಠಾನ್ ಕೋಟ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸೇನೆಯ ಸರಹದ್ದು ಮೀರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಉಗ್ರರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಪ್ರಜಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸೇನೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಷರೀಫ್ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ಡಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಷರೀಫ್ ಕುರಿತ ಸೇನೆಯ ಮುನಿಸು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಷರೀಫ್ ನಸೀಬು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟಿತು.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪನಾಮಾ ಪತ್ರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನುನೋಡುವಾಗ, ನವಾಜ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸಲುರಾಜಕೀಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಆಶಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು, ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೋಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲ. ಸೇನೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಸೇನೆಯ ಹತೋಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾದರೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಿದ್ದಾಗ ಬೆನಜೀರ್ ಭುಟ್ಟೋ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಆಸೀಫ್ ಜರ್ದಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಜರ್ದಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸೇನೆಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್, ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಷರೀಫ್, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವ, ಶಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರಾದರೂ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಂಬುದು ನಂತರ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ‘ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸೇನೆ ಷರೀಫರ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿತ್ತು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು Kargil to the Coup: Event that shook Pakistan ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಸೀಮ್ ಝೆಹ್ರಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೇನೆ ಎಂಬ ಹುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಷರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರ ಸವಾರಿ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಜುಲೈ 25ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕಂಪ ಒದಗಿಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು (ಜುಲೈ 13, ಶುಕ್ರವಾರ) ನವಾಜ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೆ, ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಆಡಳಿತಾಂಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎದ್ದುಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.

ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ಒಂದೆಡೆ ನವಾಜ್ ಪತ್ನಿ ಗಂಟಲುಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇತ್ತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಜೀವ ನಿಷೇಧ. ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಸೇನೆಯಮುನಿಸು, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭಯ. ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಂಪತ್ತು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ.