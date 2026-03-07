ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homecolumnsspandana

ಡಾ. ವೀಣಾ ಎಸ್ ಭಟ್ ಅವರ ಸ್ಪಂದನ ಅಂಕಣ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಇರಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ..

ಡಾ.ವೀಣಾ ಎಸ್‌ ಭಟ್ಟ‌
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:15 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 21:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
pregnancy
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT