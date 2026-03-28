ಸ್ಪಂದನ ಅಂಕಣ: ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ನನಗೆ 30 ವರ್ಷ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾದಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿರುತ್ತದೆ. 'ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇರಬಹುದು, ಲ್ಯಾಪ್ರೊಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?–ವನಜಾ, ಹಿರಿಯೂರು

ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಎಂಬುದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಗೋಪ್ಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಸಂಕುಲವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಂ ಎಂಬುದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೆಣ್ತನದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೋಗುವ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡಾಶಯ, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಹಿಂಭಾಗ, ಗರ್ಭನಾಳದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪದರವು ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಕ್ಕಾದರೂ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಗುದನಾಳ, ಪುಪ್ಪುಸ, ಹೃದಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸ್ಥಳ... ಹೀಗೆ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ. ಹಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇಗನೆ ಋತುಮತಿ ಆಗುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು. ಬಿಳಿ ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ನರಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ, ಅತಿರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವವರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕಾರಣಗಳೇನೆ ಇರಲಿ, ಈ ಅಂಗಾಂಶವು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಕೆಯಾದರೂ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾದ ನೋವುಸಹಿತ ಮುಟ್ಟು, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ, ಸುಸ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆಯೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಜೈನಲ್) ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂ.ಆರ್.ಐ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೇ ಸಂತಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯಾಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಂಪುಮಾಂಸ,