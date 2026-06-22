ಮೋದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ವಕಾಲ

<blockquote>ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಗಮನಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಡಕುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಮೋದಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</blockquote>.<p>ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಅಂಕಣಕಾರನಂತೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬಗೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ 360 ಡಿಗ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ, ಕೃಷಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ರಕ್ಷಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಗಳು... ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೋದಿ ಅವರ ಛಾಪು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಅಂಕಣ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಡವರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಯೋಜನೆಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ 36ರಿಂದ 51ನೇ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಿತ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮೋದಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ ಯೋಜನೆ’ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಡವರನ್ನು ತರುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ದಾಖಲೆಯ 58 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಖಾತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು ಮೋದಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡನೇ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ. 2014ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು 12.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲಪಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ’ಯು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇದುವರೆಗೆ 10.5 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಲೆಗಳು ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮೌಲಿಕವಾದುದು. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖನಾರ್ಹ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಿಗರ ಬದುಕನ್ನು ಸಹನೀಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್15ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೆ 19 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 73ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ’ಯು ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 81 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ದಿನಸಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಜೀವನವಶ್ಯವಾದ ದಿನಸಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಡಿತರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದವಸ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ದಿನಸಿ ಪೂರೈಸುವ ಉಪಕ್ರಮ ಶುರುವಾದದ್ದು ಮೋದಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು.</p>.<p>ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವು ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತುನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 17 ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ‘ಮಾತೃತ್ವ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಯ್ದೆ–2017’ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ದ 12 ವಾರಗಳ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 26 ವಾರಗಳಿಗೆ (ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು, ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಹಿತ ‘ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ’ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 ವಾರಗಳ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜನಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ದೇಶಿತ ತತ್ತ್ವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನಕ್ರಮದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತುನೀಡಿವೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 47), ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನುಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 42), ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯ ವೇತನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ (ಆರ್ಟಿಕಲ್ 43) ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ದೇಶಿತ ತತ್ತ್ವಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದ 81 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ನೀಡುವುದು, ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ‘ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ’ ಒದಗಿಸುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹೆರಿಗೆ ರಜಾ ಕೊಡುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಜನಧನ ಯೋಜನೆ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 4,399 ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಡವಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವತ್ತ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸವಾಲಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡದಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಈಗ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ (ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ 2014ರಲ್ಲಿ 93 ಕಿ.ಮೀ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು 3,694 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 74 ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದವು, ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 164ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ) ಅಥವಾ ಮೋದಿ ತಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಅಡಿಗೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವರು ತಮಗೆ ತಾವು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ, ‘ಸುಧಾರಿತ ಭಾರತ’ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೋದಿ ಅವರ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.</p>