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ಮೋದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ವಕಾಲ

ಎ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಗಮನಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ತೊಡಕುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಮೋದಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
AnalysisPM Modimodi
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