ಸೂರ್ಯ–ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಣ | ಮರುವಿಂಗಡಣೆ: ದಕ್ಷಿಣದ ತಪ್ಪು!

<p>ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ (ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್) ಉದ್ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯತ್ನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನವು ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದುದು ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ‘ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹಾಗೂ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 81ನೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜನಗಣತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು 82ನೆಯ ವಿಧಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶವು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾದ ನೋಟ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>1971ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ನಾಯಕ ದಿವಂಗತ ಮದನ್ಲಾಲ್ ಖುರಾನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಲೋಕಸಭೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 800ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು 2001ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತಿತರರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದ 81ನೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯಾಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಸದರ ನಿಯೋಗವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು, 81ನೆಯ ವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು, ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ‘2026ರ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗುವವರೆಗೆ’ 543ರಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ನಾವು 2026ನೆಯ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಗಣತಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು 81ನೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅದು. ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು (ನಿಂದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ‘ಬಿಮಾರು’ ಎಂದು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, 81ನೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ‘ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ (ಲೋಕಸಭಾ) ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹಾಗೂ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು’ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೇಳಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಯಕರು ಕುರುಡಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು, ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ತಳೆದರು, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಟಿಡಿಪಿ, ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು. ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ, ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂತ್ರವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವು ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಯಕರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಕರಾರು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸೂತ್ರವು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು!</p>.<p>ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಣತರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಫಲವಂತಿಕೆ ದರವು (ಟಿಎಫ್ಆರ್) 2.1ರಷ್ಟಾಗ ಬೇಕು. ಟಿಎಫ್ಆರ್ 2.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಗ್ಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 1970ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಟಿಎಫ್ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆಯು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಮಾಣ ತಲಪಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಟಿಎಫ್ಆರ್ 3.2ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು 2011ರಲ್ಲಿ 2.4ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಇದು 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಟಿಎಫ್ಆರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಸಮತೋಲನ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಫ್ಆರ್ ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ‘ಬಿಮಾರು’ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ–ದಕ್ಷಿಣ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಟಿಎಫ್ಆರ್ 3.0, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2.6, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2.4 ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2.7 ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ 2.1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಎಫ್ಆರ್ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಛತ್ತೀಸಗಢ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ದೇಶದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಟಿಎಫ್ಆರ್ 2.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಎಫ್ಆರ್ 1.5ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು 1.6ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಟಿಎಫ್ಆರ್ 2001ರಲ್ಲಿಯೇ 2.1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಬಿಮಾರು' ರಾಜ್ಯಗಳ ಟಿಎಫ್ಆರ್ 4ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ, ಸಂವಿಧಾನದ 81ನೆಯ ಹಾಗೂ 82ನೆಯ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿರಿಸಿದ್ದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗವು 81ನೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆಗ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಡಳಿತ ಇರುವ 'ಬಿಮಾರು' ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವು ಆಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. 