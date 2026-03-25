ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಆಗಲು ಅರೆಕ್ಷಣ ಸಾಕು!

<p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ‘ಚಾರ್ಜರ್’ನ ವಿಧದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೋ ಅಥವಾ ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೋ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದಮೇಲೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯದೇ, ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತುಂಬಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರುಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರು. ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿ’ಯ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರ್.ಎಮ್.ಐ.ಟಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ‘ಸಿ.ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.ಓ.’ದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಡೀ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಸಾಕಂತೆ!</p>.<p>ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದ ಕಥೆಯಂತೆನಿಸಿದರೂ, ‘ಇದು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತ್ರೇಲಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು. ಈ ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿ’ಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಸರು ‘ಸೂಪರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್’. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯು, ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್’ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮೊತ್ತದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೇ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಹೀರಿಕೆಯನ್ನು ‘ಸೂಪರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್’, ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ಕಾಣದಂತೆ ಇರುವ ಕೊಂಡಿ. ಆ ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಅಂತರವಿರಲಿ, ಒಂದು ಕಣಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆದ ಪರಿಣಾಮವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಣದ ಮೇಲೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ಕಣವು ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಅರೆಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಗಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟೂ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಗಾತ್ರ ಹಿಗ್ಗಿದಷ್ಟೂ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಸಂಶೋಧಕರು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಕ್ರವೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು, ನಂತರ ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು, ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪದರಗಳಿರುವ ಇಂಗಾಲೀಯ ‘ಮೈಕ್ರೋಕ್ಯಾವಿಟಿ’ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ, ಈ ತಂಡ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಂಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಕೂಲಿಂಗ್’ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರಿಮಿತ ತಂಪು, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 240 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು, ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೈ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ ಅಂಶವೇ ಸರಿ.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಕ್ವಾಚ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ! ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೆಮ್ಟೋ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಯು, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ; ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಇಳಿಸುವುದೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತೇ? ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತಲೂ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ‘ಇದೇನು ಕಾಲ್ಪನಿಕವೋ?’ ಎನಿಸದಿರದು. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಧಾರಿತ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡೋಣ. ಪ್ರೊ. ಕ್ವಾಚ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶವು ಇದನ್ನೇ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಊಹಿಸಿ? ಈ ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಚಾರ್ಜರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲೇಸರ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಳಗಿನ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ 'ಕ್ವಾಂಟಂ ಎಂಟಾಗಲ್ಮೆಂಟ್' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ; ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಣುಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಅಗುಳಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ವಾಂಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಖಗೋಳಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಹಾಡುವ ಸಕಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-51-1390550088</p>