ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ: ಅಶ್ವಿನಿ, ಭಾವಿನಿ, ಆಕಾಶಗಾಮಿನಿ

<p>ಈ ಕಡೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಗಲಾಟೆ; ಆ ಕಡೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತರಾಟೆ. ಈ ನಡುವೆ ಯುವಜನರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಭರಾಟೆ. ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಸುಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಕತೆಯ ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ನೀರವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸದ್ದು ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ನೇಗಿಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಅದೂ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನೇ ಸವರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿಯ ಬಾಂಬೂ ಬಿತ್ತು: ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಸಮೀಪ ಬೇಸೂರು ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರವೊಂದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಅಂಚಿನ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ 900 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೂ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ, ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕೂತರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 80 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರದ ಕಥಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಸಾಗರದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಜನರನ್ನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಇದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎನಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಲಾಭ–ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ; ಪರಿಹಾರ–ಪುನರ್ವಸತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ಮತದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮುಳುಗಡೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೇಶಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲ. ವಿವಾದದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿಹೋದ ಗಾಡ್ಗೀಳ್–ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಗಳ ಸಾರ ಏನಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನೂ (ಡಿಪಿಆರ್) ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭವಂತೂ ಇನ್ನೂ ಘನಗೋಜಲು. ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ, ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಗೆಂದು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಷ್ಟೆ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೂ ನೋಡಬಹುದು. ನೆಲದೊಳಗಿನ ಶಿಲಾರಚನೆ ಎಂಥದ್ದಿದ್ದರೂ ನಡೆದೀತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಮಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅದರ ಕತೆ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ; ತುಸು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಎಐ ಯುಗ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯುಗ, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಧಾತುಗಳು ಬೇಕು. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದೆಷ್ಟೊ ಅಪರೂಪದ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ, ಗಾಳಿಯಂತ್ರ, ಸೋಲಾರ್ ಬಿಲ್ಲೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್, ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೈಟೆಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಟರ್ಬಿಯಮ್, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್, ಲುಬೆಟಿಯಂ, ಯುರೊಪಿಯಂ, ನಿಯೊಡೈಮಿಯಂ ಮುಂತಾದ ದುರ್ಲಭ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಿತ ದೇಶಗಳೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ಶೇಖರಿಸಿ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಪಹಪಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಾವು ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 250 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಶಿಲಾಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ರೇಕುಗಳಿವೆಯೇ ಶೋಧ ಮಾಡೋಣವೆಂದರೆ ಅದು ದುರ್ಗಮ ನಿಸರ್ಗ. ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟ ಗಿಡಮರಗಳು ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ, ಅತಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪೈಲಟ್ ಇರುವ ವಿಮಾನಗಳೇ ಬೇಕು. ಮುಂಬೈಯ ‘ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಲಿಬರ್’ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೀಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದುರ್ಲಭ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಶೋಧದ ಹಾಗೇ ಇದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದೇ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಂಥ ಕೊಳಕು ಇಂಧನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿಯಂಥ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಇಂಧನವನ್ನು ಉರಿಸಿದರೆ ಹೊಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೂ ‘ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಮೂಲ’ಗಳ ಸಾಲಿಗೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅದಕ್ಕೆಂದು ಯುರೇನಿಯಂ ಗಣಿ ಅಗೆತ, ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲುಬಂಡೆ ಸಾಗಾಟ, ಉಕ್ಕು–ಸಿಮೆಂಟ್, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ – ಅದು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ). ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದೂ ಅಮೆರಿಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶೀ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀ ನೆರವು ಪಡೆಯಲೆಂದೇ ಈಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಗಿಗಾವಾಟ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 100 ಗಿಗಾವಾಟ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಎದ್ದುಬಿದ್ದು ತೆವಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಬಿ ಸೀದಾ ಹೈಜಂಪ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು! ಅದಕ್ಕೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ‘ಶಕ್ತಿ’ಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆಂದು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಈ ಬುಲ್ಡೋಝರ್ಗೆ ಗಿಡಮರ, ಪಶುಪಕ್ಷಿ, ಶ್ರಮಿಕ ಸಮುದಾಯ, ಇಕಾಲಜಿ ಈ ಯಾವುದೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ?</p>.<p>‘ಶಕ್ತಿ’ಯ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆಂದೇ ಈಗಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ‘ಅಣು ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ್<br>ಲಿಮಿಟೆಡ್ (‘ಅಶ್ವಿನಿ’) ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಜಂಟಿನಿಗಮವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಜೋಡಿಸ<br>ಬಹುದಾದ ‘ಮಾಡ್ಯೂಲರ್’ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬಂದೀತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಕಳಚಿ ಎತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ‘ಮೈಕ್ರೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್’ ಒಂದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಸೇನೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೂ ಕೂರಿಸಬಹುದಾದ ನ್ಯಾನೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕತೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ! ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಬಳಿಯ ಕಲ್ಪಾಕ್ಕಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಭಾವಿನಿ’ (ಭಾರತೀಯ ನಾಭಿಕೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ) ಹೆಸರಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೂದಿ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರ ಇಂಧನದ ‘ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್’ ಎಂಬ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಈಚೆಗಷ್ಟೆ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ. ರಷ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪಾರ ಹಣ ಸುರಿದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು. ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯತ್ನಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯದ ಮಾದರಿಗಿಂತ ತುಸು ಭಿನ್ನವಾದ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ 500 ಮೆಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಉರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು (ಶೇ 16ರಷ್ಟು) ಇಂಧನವನ್ನೂ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತದೆಂಬ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ. ಅಂತೂ ಗಜಪ್ರಸವದ ಹೊಸ ಬೇಬಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತಂದಿತು.</p>.<p>ಅವೆಲ್ಲ ಅತ್ಲಾಗಿರಲಿ; ಬೇಸೂರಿನ ಕತೆ ಏನು? 'ಅಶ್ವಿನಿ' ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದೇ ನಿಕ್ಕೀ ಆದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಕರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೊರೆ ಯಾವುದೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾ, ಕೂಡಂಕುಲಮ್ ಹೋರಾಟಗಳು ನೆನಪಿವೆಯೆ? 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ' ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೂ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಲೆಯೆತ್ತಿದರೆ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನಷ್ಟೆ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಹುಡುಕಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು 'ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕ್ತ' ದೇಶ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾಣು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೂತಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾರೆ ವಿನಾ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣ? ಅದರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಆಶಾಕಿರಣ ಇದೆ! 'ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಒಣ ನಲ್ಲಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಜೈಕಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ದೇಶ ಇದು. ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗುಮ್ಮಟ ಎದ್ದು ನಿಂತರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಉರಿಸಿದರೆ ತಾನೆ ವಿಕಿರಣಗಳ ಗುಮ್ಮ ಏಳೋದು?