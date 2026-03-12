ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆಯವರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ: ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ತಂತ್ರಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಮರಣ

<p>ಚರಿತ್ರೆಯ ಈ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ಇರಾನ್ ಪಕ್ಕದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹಡಗುಗಳ ಭರ್ಜರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಆಗಿತ್ತು! ಎರಡು ಭೂಖಂಡಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಅರೇಬಿಯನ್ ಭೂಚಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭೂಖಂಡವನ್ನು ಒತ್ತತೊಡಗಿತ್ತು. ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚದುರಿದ್ದ ತೈಲಶಿಲೆಗಳು ಆ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಸಾಮ್ಯ–ವೈಷಮ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಖಂಡಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟ, ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮಗಿಂದು ತೈಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ನಿಜ ತಾನೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಸುಖಮಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಮನುಜಕುಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿವೆ. ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯೋಧರು ಗುಂಡೇಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೆನಿಸಿಲಿನ್ ಶೋಧವಾಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಯುದ್ಧದ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲೆಂದು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೂಳೆ ಮುರಿದರೆ, ಅಂಗಾಂಗ ಊನವಾದರೆ ಈಗೇನೋ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಲೋಹದ ಹಗುರ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಮೊದಲು ಗಾಯಾಳು ಯೋಧರಿಗೆಂದೇ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ರಡಾರ್, ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್, ಉಪಗ್ರಹ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಮೊದಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಾಗ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದ್ರವ್ಯ (ಹಣಕಾಸು) ಬಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಲರನನ್ನು ಮಣಿಸಲೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ‘ಮ್ಯಾನ್ಹಟ್ಟನ್ ಯೋಜನೆ’ ಹಾಕಿ, ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮೂರೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿತು. ಇಂದು ಸೇಂಗಾ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣದ ‘ದಾಳಿ’ ನಡೆಸಿ ಅವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಹುಳಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾಳಿಗೆ ಬರುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಲೆಂದು ರಡಾರ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು ರಡಾರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ ನೋಡಿ: ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ರಡಾರ್ ಬೇಕು. ವಿಮಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ರಡಾರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಡಾರ್ ಬೇಕು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕತೆ: ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಮುಗಿದು ಶೀತಲ ಸಮರ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯ ‘ಸ್ಪುತ್ನಿಕ್1’ ಹೆಸರಿನ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ, ಭೂಮಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಸಿತು. ಅದರ ಬೀಪ್ ಬೀಪ್ ಸದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೇ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ದಿಗಿಲೆದ್ದು ಅಮೆರಿಕವೂ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೋಳೇರಿಸಿತು. ನಂತರದ ಕತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಬದುಕೇ ದಿಕ್ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು. ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಶವಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಾನೆಟ್ ಎಂಬ ಜಾಲ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಅದರದ್ದೇ ವಿಕಸಿತ ರೂಪ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಿಸೆಗಳಲ್ಲೂ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ನುಸುಳಿದೆ.</p>.<p>ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಕತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ವರದಾನವೂ ಆಗಿವೆ. ದ್ರೋಣನ ಹತ್ಯೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವನ ಮಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ? ಆ ಅಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಶರಣಾಗತರಾದವರ ಎದುರು ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಂಡವರು ಹಾಗೇ ಮಾಡಿ ಬಚಾವಾದರೆಂದು ವ್ಯಾಸರು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ‘ಐರನ್ ಡೋಮ್’ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದರಗಳ ಅಗೋಚರ ಕವಚದ ಒಂದು ಪದರ ಈ ಕತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನತ್ತ ದಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹೊರಟರೂ ಅದರ ಸಾಗುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ರಡಾರ್ ಕೂತಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬರುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೊ ಮರಳು ದಿನ್ನೆಗೊ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ– ಯಾನೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದೆ– ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಇಸ್ರೇಲೀ ರಡಾರ್ ತಟಸ್ಥ (ಪ್ರಾಯಶಃ ನಗುತ್ತ) ಕೂತಿರುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಢಮ್ಮೆನಿಸಿ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಆದರೆ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನೀಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಚೀನಿ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅವು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಗುರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ (ಸರ್ಜಿಕಲ್) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೈಲನಿಧಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೇನು? ಅಂದಹಾಗೆ, ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಲೆಂದೇ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ (ಡಿ–ಸಲೈನೇಶನ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಶತಮಾನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೊ ರಂಜನೀಯ ಕತೆಗಳಿವೆ. ಇರಾನಿಯರ ಅಗ್ಗದ, (ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ) ‘ಶಾಹೆದ್–136’ ಹೆಸರಿನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಪುಂಖಾನಪುಂಖ ಹಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರೀ ವೆಚ್ಚದ ಹೈಟೆಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತಿವೆ ತಾನೆ? ರಷ್ಯಾಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಹೆದ್ಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾ ಅವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಶಾಹೆದ್ ಒಂದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಕಳಚಿ ನೋಡಿ, ಅದರದೇ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನ ‘ಎಫ್ಎಲ್ಎಮ್ 136’ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಛೂ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮುಖಾಮುಖಿ! ಈಗಂತೂ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿವೆಯೆಂದರೆ, ಉಕ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲೂ ‘ಫ್ಲೈಕಾರ್ಟ್ 100’ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಾರದ ನ್ಯೂಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಥ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡ್ರೋನ್ಸೆಕ್ ಗುಪ್ತಚರ ಕಂಪನಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾತಕಿಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯತಾಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಯ್ದು ಬಿಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರೆ ತೊಯಿಬಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಥವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅವರಿಗೇನು, ಸಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಾನೆ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಕೋರರು ಹಾಗೇ ಬಂದಿಳಿದರೊ ಏನು ಕತೆಯೊ. ನಿಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನೂ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು. </p>.<p>ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಸದ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಾಯ ಹುಡುಕೋಣವೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಚರಿತ್ರೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ: ತೈಲ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಬಿಸಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? 80ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿಯನ್ ಯುವಕರು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಝಣಿಝಣಿ ರೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅವರಿಂದಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಹೋಟೆಲ್, ಖಾಸಗಿ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದುವೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ದೂರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಯಾರನ್ನು ದೂರೋಣ?

ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ದೂರಬೇಕು. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರಗಳ ಆಚೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ಭೂಮಿಯ ತಾಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಶಾಂಘೈ, ಮನಿಲಾ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಇಸ್ತಂಬೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕವೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಇತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿರೆಂದು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಳೋಣವೆಂದರೆ, ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೇನು ಮಾಡೋಣ? 2014ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿನ ವಿಟಾಲಿ ದುರಾವ್ಸ್ಕಿ ಎಂಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಸಂಸದನನ್ನು ಕೀವ್ ನಗರದ ಜನರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಎತ್ತಿ ಕಸದ ಲಾರಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೇ ಆದೀತು, ಬೇಡ ಬಿಡಿ.