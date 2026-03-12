ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homecolumnsvijnana vishesha

ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆಯವರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ: ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ತಂತ್ರಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಮರಣ

ಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ
ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:45 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:45 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
science

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT