‘ವಚನಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: 'ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಮೂಲಕ ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದವರು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ' ಎಂದು ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ವರಟನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, 176 ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸರ್ವರು ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಢ್ಯ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ವಚನಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿಯದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್, 'ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಚನಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೃತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಸಂದೇಶಗಳ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಎನ್.ಮಧುಸೂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಚನಕಾರರು ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಜವರೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜು, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀಧರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಗೋಪಾಲ್, ಕಾಂತರಾಜು, ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿ.ಬಿ. ಕಾಂತರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>