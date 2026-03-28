ಸೃಜನಶೀಲತೆ ರೂಪಿಸುವ ರಂಗಭೂಮಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿಸಲ್ವಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ, ರಂಗತರಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂವಹನ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದ ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದರೂ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಟಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದಂತೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವಿದ್ದರೂ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಸುರಿದು ಮೆಗಾ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲೆ ಉಳಿದು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಹೌದು, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಹೌದು. ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬರ್ಟ ಒಲಿವೆರ, ಅಂಬಳೆ ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರಿಗೆ ರಂಗ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶಾಲಿನಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸುರೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರೊ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಪುಣಜನೂರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>