ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ, ಶ್ರಮಿಕ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಹರ ಬಾಲಭವನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದನಕೇರಾದ ಭೃಂಗಿ ಪಾಚೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಮಠದ 11ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬಾಲಯೋಗಿ ಗುರುಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಪುರಾಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದದರು.</p>.<p>ಚಿಂತನ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಚನಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ರಾಜಮಾರ್ಗ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಮಠ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಗದಗನ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪುರಾಣ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಗೀತ ಭಾಗೇಶ ರಾಣಾಪುರ, ತಬಲಾ ಸೇವೆ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಕೆರೋಳ್ಳಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭವಾನಿ ಫತೆಪುರ, ಬಸವರಾಜ ಯಲಗೊಂಡ, ಹಣಮಂತರಾವ್ ಸಿನಿಗೊಂಡ, ಸಂಜೀವ ಫತೆಪುರ, ಉಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹಣಮಗೊಂಡ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಿನಗೊಂಡ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಂತ್ರಿ ನಾಗೇಶ ಹೊಸಮನಿ, ಶಿವಶರಣ ಯಲಗೊಂಡ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ, ವೀಭದ್ರಪ್ಪ ಸಿರಂಜಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರ್ ವಟವಟಿ, ಹಣಮಂತ ಪಾಣಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಭೂಂಯಾರ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮರಗುತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹಣಮಂತರಾವ್ ಪಾಣಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಂಕರ ರಾಯಗೋಳ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>