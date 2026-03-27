‘ಡಣ್ಣಾಯಕ’ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರ ಮನೆ ಉತ್ಖನನ; ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆ

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಜಾಗಗಳ ಉತ್ಖನನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಡಣ್ಣಾಯಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕ (ಕನಕದಾಸ) ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ–ಯವೌನ ಕಳೆದ ಮನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರು, ಕೀರ್ತನೆ, ಉಗಾಭೋಗ, ಮುಂಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರು, ಅವರಿಂದ ಮಧ್ವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕು ತಿದ್ದಿದರು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕನಕದಾಸರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದಲೇ ಉತ್ಘನನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಉತ್ಖನನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಜಶೇಖರ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಂಶೋಧಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೇನಣ್ಣನವರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಂಕಾಪುರ ಬಳಿಯ ಬಾಡದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ, ಅರಮನೆ, ಹೊರಾಂಗಣ ರಂಗಮಂದಿರ, ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ, ಡಣ್ಣಾಯಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರ ಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೀರಪ್ಪನಾಯಕ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕ (ಕನಕದಾಸ), ಬಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಡಣ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು (ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾದಿಟ್ಟ ಸೇನಾದಳದ ಸೇನಾಪತಿ). ಅವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉತ್ಖನನದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಕರಿಗಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಕಸವನ್ನು ಬುಡದ ಸಮೇತ ತೆಗೆದು, ಕೆಲವೆಡೆ ನೆಲ ಅಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ಅವಶೇಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಬಾಲ್ಯ–ಯವೌನ ಕಳೆದಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಡಣ್ಣಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರ್ಯಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದಾಸರಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಡಣ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕನಕದಾಸರು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುವ ಹಲವು ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕನಕದಾಸರು, ಶಿವನ ಆರಾಧಕರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆನೆ ಸ್ನಾನದ ಬಾವಿ: ‘ಡಣ್ಣಾಯಕ ಮನೆ ಬಳಿ ಆನೆಗಳ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬಾವಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಬಾವಿಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆದಿಕೇಶವನಾದ ರಂಗನಾಥ: ‘ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಶೇಷವಿದೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಡನೆ ರಂಗನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರಂಗನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಕನಕದಾಸರು, ‘ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ’ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈಗಿರುವ ಆದಿಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಡಣ್ಣಾಯಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ: ‘ಬಾಡ ಸಮೀಪದ ಬಕಾಸುರ ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು– ಕಸದ ನಡುವೆ ಹುದುಗಿದ್ದ ಪುರಾತನ ಶಿವಲಿಂಗ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭಲಿಂಗವೇ ಕನಕದಾಸರ ಶಿವ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗ’ ಎಂದು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕನಕದಾಸರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂಬುದು ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಬಕಾಸುರನ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಹಳೇ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. ಅದೇ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ: ‘ಡಣ್ಣಾಯಕರ ಮನೆ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕನಕದಾಸರು ಗಣಪತಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ‘ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನಿವನಾರಮ್ಮಾ..’ ಎಂದು ಹಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿ ತರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕದಾಸರ ಶಾರದೆಯ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದದ್ದು ಬಾಡದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-22-1152323852</p>