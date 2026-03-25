‘ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ’

ಹಿರಿಯೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಏಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಿ. ಧರಣೇಂದ್ರಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವಾಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ' ಕುರಿತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕವು ಹಲವು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಆಚರಣೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಮೆ. ಪಂಪನಿಂದ ಹಂಪನಾವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕವಿಗಳು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಾಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಕಲಾವಿದರು, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ, ಪರಿಸರ ಚಳವಳಿ, ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿ, ರೈತ ಚಳವಳಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್.ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಮಹಮದ್ ಸಾದತ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಸವರಾಜ್ ಟಿ. ಬೆಳಗಟ್ಟ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ರಮೇಶ್ ತಳವಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>