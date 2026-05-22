ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌: ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಬೇಡಿ, ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲ!

ಅವರು ಪಿಟಿಪಿಟಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟೆದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗ, ಸೊಸೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ, ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕೆಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವೇ? ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಜೀವಗಳು. ಅಂತವರು ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ರೀತಿನೀತಿಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನದ್ದು. ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ನಾವೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಅವರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ನೆನೆದುಕೊಂಡರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮೂಡೀತು. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಂದಲೇ ಎಂಬುದೂ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆಂದು ನಾವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. 'ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದೇ ಅವರನ್ನು ಆದರಿಸಿ, ತೀರ ತಂಟೆಗೂ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತ.