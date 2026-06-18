ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌: ಕೊನೇಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇದೆಯಲ್ಲಾ, ಅದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ..?

<p>‘ದಿನವೂ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು. ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿ ಬೇಸರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. </p><p>ಎಲ್ಲರ ಗೊಣಗಾಟವೂ ಇದೇ. ಬದುಕಿನ ಏಕತಾನತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಲೀ, ಕೃಷಿಕರೇ ಆಗಲಿ, ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಸಹನೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತದೆ. ‘ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಗೋ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಒತ್ತಡ, ಗೋಜಲುಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವುದು ವಾಸಿ’ ಎಂದು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರೇ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. </p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆಯೇ?.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ!. <p>ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಚಿಂತಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಾವು ಇದ್ದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸುಂದರ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಬಲ್ಲದು. </p><p>ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಕೆಲಸವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಾದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ತಿಂದರಾಯಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಲಗಿದರಾಯಿತು. ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾದರೆ..? ಮಲಗಲೂ ಜಾಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬಲ್ಲಿರಿ?</p><p> ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕಿದರೆ ಏನು ಚೆಂದ? ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲವಾ? ಅದೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ? ಜೀವಿತಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ? ತೀರ ಬೇಸರವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತಸವೆನಿಸುವ ಕಡೆ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದುಬನ್ನಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು, ಮನೆಯ ಜನ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಬೇಡ. ನಮ್ಮದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಲಿತರೆ ಇಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಲ್ಲದು.</p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾದೀತು?.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್ | ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ; ಅದಕ್ಯಾಕೆ ಕೋಪತಾಪ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>