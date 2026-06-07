ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಅವರಿಷ್ಟ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನಿದೇ?

<p>ಕೆಲವರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಮನೆಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮಷ್ಟು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಾವೇ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅವರದ್ದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಫೈನಲ್. ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಬದಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. </p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಹಣ ಗಳಿಕೆಯೇ ಗೆಲುವಾ?.<p>ಇಂಥವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜಾಯಮಾನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ನಿಲುವು ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೀರಾ ಬದಲಿಸಲು, ತಿದ್ದಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರು ಅಥವಾ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವವರು. </p><p>ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವಾದರೆ ಅವರ ನಿಲುವು ಸರಿ. ಚರ್ಚಿಸಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರು ತಲೆಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಇಂತಹುದ್ದೇ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಇಂತಹುದ್ದೇ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು, ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ ತೀರಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. </p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಯುದ್ಧ ಸಾರದೇ ಬದುಕಿಬಿಡೋಣ ರೀ, ಆಗಲ್ವಾ?! .<p>ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿದೇ? ಅದರ ಬದಲು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೌರವ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗೇ ಆಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಎಂದೂ ಆಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾಗುವ ಬದಲು ನಾವೇ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋಣ. ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿ, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುಂಥದ್ದೇನಿದೇ? ಬದಲಿಗೆ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.</p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ನೀವು ಕಲ್ಲು ಮನಸಿನವರಾ? ಖಂಡಿತಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>