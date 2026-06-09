ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌ | ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ; ಅದಕ್ಯಾಕೆ ಕೋಪತಾಪ?

<p>ನಾವೇನೋ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಚೆಂದ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. </p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇರಬಹುದು. ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಒತ್ತಾಯವೋ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟೋ.. ಏನೋ ಒಂದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಿಚ್ಚೆನ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊರಗುವುದೂ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಮಂದಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುವುದೋ, ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೈಲಿ ಆಗದವ ಮೈ ಪರಚಿಕೊಂಡ ಎಂಬಂತೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಕು ಆಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. </p><p>ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ, ‘ನಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಯಾಕೆ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು?’ ಎಂಬ ಮನೋ‘ಭಾವವೂ ಬೇಡ. ಯತ್ನವೂ ಬೇಕು, ಛಲವೂ ಇರಲಿ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಇಣುಕದಿರಲಿ. </p><p>ಒಮ್ಮೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಯತ್ನಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಯತ್ನಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆ ವಿಚಾರ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತಾ? ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು ಅದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರಾಯಿತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇಸರ ಕೋಪತಾಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗದಿರಲಿ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಗೋಳು ಹೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ.</p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆಯೇ?.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>