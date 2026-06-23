ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌: ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ; ಹಾಗಂತ ಸಿಗೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ!

<p>ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಏನೇನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಬೇಕು. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗಬೇಕು...ಹಾಗಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಈ ಬದುಕು ? </p><p>ಇಂಥ ಆಸೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ವಿಹರಿಸುವ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವವರೇ. ಸುಂದರವಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲಬಿಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆಟುಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೇ ಕನಸಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಬಹುತೇಕ ನಮಗೆ ನಿಲುಕದಿರುವುದನ್ನೇ ಕನಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಲುಕುವುದನ್ನೇ ಕನಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.</p><p>ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಬದಲು ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ವೇ? ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯೂ ಹೌದು. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಹೌದು ಎಂಬಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಅವಕಾಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕೆಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇನ್ನೇ ಬಯಸೋಣ. ಅದು ಸುಂದರ, ಸುಖ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>