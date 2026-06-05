ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್‌: ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆಯೇ?

<p>ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಲ್ಲೇ ಪೀಕಲಾಟ ಇವರದ್ದು; ಎನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಹಾಗಂತ ಅವರು ಸೋಮಾರಿಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹತ್ತಾರು ಕೆಲಸಗಳಿರಬಹುದು. ಮನೆಯವರ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆಂದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ‘ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು’ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಹೆಂಗಸರು ಇಡೀ ದಿನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಲಗುವುದೇ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ’ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿರಬಹುದು. </p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ!.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರ!. <p>ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದೇನೂ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರದ್ದು. ಈ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. </p><p>ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರ ಈ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೋಷಕರೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದುನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ‘ಮನೆ ಕೆಲಸವಾ? ಅದೇನೂ ಯಾರುಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರೇ ಗಂಡು–ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬಂಥ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಲೇ ಬಿತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ, ಮನೆಯ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು, ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು, ಪಾತ್ರೆ–ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯವುದು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ... ’ಏನೋ ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಥರ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕೋತೀಯ. ಗಂಡು ಕಣೋ ನೀನು. ಸೊಲ್ಪ ಆದ್ರೋ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬೇಡ್ವಾ?’ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನೋ ಅಮ್ಮನೋ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೇ ಹೆಣ್ಣು ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಯುವುದೋ, ಅಗೆಯುವುದೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ‘ಏ, ನೀನೇನು ಗಂಡುಬೀರಿ ಥರಾ,,,ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಡ್ತೀಯಾ? ಹೋಗು ಒಳಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋ ಹೋಗು..’ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರು ರಾಜಕೀಯ–ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ‘ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರ ವಿಚಾರ, ನಿನಗ್ಯಾಕೆ. ಹೋಗು ಒಳಗೆ ಹೋಗು’ ಎಂದು ಗದರಿ, ಹೆಣ್ಣೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥಳಲ್ಲ ಎಂಬಬುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವೇ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ, ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದರಿಂದ ಸಿನಿಕತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಂಡು–ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಸಂಗತಿಯಷ್ಟೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ಬಗೆಗೊಂದು ಗೌರವವಿರಲಿ.</p>.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಂಬಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಕತೇನೇ ಬೇರೆ.ಪಿವಿ ವೈಬ್ಸ್: ಸೋಲದು ಸೋಲಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಲಿಗ್ಯಾಕೆ ಹೆದರೋದು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>