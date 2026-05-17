ಅಧಿಕ ಮಾಸ: ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವ, ಉದ್ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸೌರಮಾನ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಸಮನ್ವಯವೇ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 'ಅಧಿಕ ಮಾಸ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮಾಸವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕಾರಣಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಎಂದರೇನು?</strong></p><p>ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 354 ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೌರಮಾನದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸುಮಾರು 32 ತಿಂಗಳು 16 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ‘ಅಧಿಕ ಮಾಸ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಾಂದ್ರಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣವೇ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?</strong></p><p>ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮಾಸಗಳಂತೆ ಯಜ್ಞ, ವಿವಾಹ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಂತಾದ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾಸವು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿ ಈ ಮಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ‘ಪುರುಷೋತ್ತಮ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ, ‘ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜಪ, ತಪ, ದಾನ, ಧರ್ಮಗಳು ಅನಂತ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವರ ನೀಡಿದನೆಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ‘ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ’ ಎಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಮಾಸವು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ, ಜಪ, ಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ–ಫಲ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ</p><ul><li><p>ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ</p></li><li><p>ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ</p></li><li><p>ದಾನಧರ್ಮ</p></li><li><p>ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>ಗೋಪೂಜೆ</p></li><li><p>ಅನ್ನದಾನ</p></li><li><p>ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ</p></li><li><p>ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ</p></li></ul><p>ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಾನವು ಸಾವಿರ ಗುಣ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ‘ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ, ವಸ್ತ್ರ, ಧಾನ್ಯ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳು</strong></p><p>ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.</p><ul><li><p> ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ</p></li><li><p>ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಶಾಂತಿ</p></li><li><p>ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p></li></ul><p>ಬಹು ಜನರು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಪಠಣ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?</strong></p><p>ವಿವಾಹ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಉಪನಯನ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ‘ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಾಲವಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಕಾಲಗಣನೆಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವದಾರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಧರ್ಮ ಸಿಂಧು, ನಿರ್ಣಯ ಸಿಂಧು ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಾದಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಜಪ, ಹೋಮ, ಪಾರಾಯಣ, ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಪವಾದಗಳೂ ಇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ</p><p>ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಸವು ಕೇವಲ ಪಂಚಾಂಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.</p><p>ಧನ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ‘ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಈ ಮಾಸವನ್ನು ಪುಣ್ಯಕಾಲವೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಗಣನೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಸವಲ್ಲ; ಜೀವನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪ, ತಪ, ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p><p>ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಭಯದಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.