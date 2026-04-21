ಆದಿ ಶಂಕರರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮದೃಷ್ಟಿ

<p>ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಮಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವುದು. ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಚಿಂತಿಸಿ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದ ಒಣ ತರ್ಕವಲ್ಲ. ಅದು ಮನೋಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ, ಸಕಲ ಕಲ್ಮಷವನ್ನು ತೊಳೆದು, ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನನ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವದಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವುದು.</p> <p>ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಚೈತನ್ಯದ ದರ್ಶನವಾಗಿರುವುದು</p> <p>'ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಬದಲು, ವೇದಾಂತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಅಳತೆಗೋಲಾದ 'ಷಡ್ಲಿಂಗ'ಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.</p> <p>ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.</p><p><strong>ಹಂತ 1:</strong> ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ (ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು) - ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ</p><p>ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಬ 'ಉಪಕ್ರಮ'ವನ್ನು (ಆರಂಭವನ್ನು) ಶಂಕರರು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ.</p> <p><strong>ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ (ಉಪಕ್ರಮ):</strong> ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (1.11) ಶಂಕರರು 'ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚಾಧಿಕಾರಃ' ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ತುಡಿತವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು.</p> <p><strong>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರ (ಅಭ್ಯಾಸ):</strong> ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗಿಯರ ಕುರಿತ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯ 'ಅಭ್ಯಾಸ'ಕ್ಕೆ (ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ) ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಿದೆ. ಲೌಕಿಕ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಅಮೃತತ್ವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬ ಮೈತ್ರೇಯಿಯ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಶಂಕರರು ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವಾಗಿದೆ.</p> <p><strong>ಸತ್-ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ:</strong> ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 'ಸದ್ವಿದ್ಯಾ' ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾಲಕ ಆರುಣಿಯು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಣ್ಣು-ಮಡಕೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ಮಡಕೆ, ಹಣತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಮಣ್ಣೇ ಆಗಿರುವಂತೆ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವರ್ಣ-ಆಶ್ರಮ-ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ 'ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಾಮ-ರೂಪ'ಗಳಷ್ಟೇ. ಸತ್-ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ 'ಸತ್' ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಶಾರೀರಿಕ ಭೇದಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ "ತ್ರಯಂ ವಾ ಇದಂ ನಾಮ ರೂಪಂ ಕರ್ಮ" (ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಮ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.</p><p>ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:</p><p><strong>ಮಂತ್ರದ ಮೂಲ ಆಶಯ (Core Intention)</strong></p><p>ಈ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು (ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು) ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೋಡಿದರೂ, ಕೇಳಿದರೂ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಅದು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ:</p><p><strong>ನಾಮ (Name):</strong> ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು 'ಹೆಸರು' ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ರೂಪ (Form):</strong> ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಕಾರ ಅಥವಾ 'ರೂಪ' ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕರ್ಮ (Action):</strong> ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಅಥವಾ ಜೀವಿಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 'ಕರ್ಮ'ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇದು ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಒಂದು 'ಮಡಕೆ'ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ; 'ಮಡಕೆ' ಎಂಬುದು ಅದರ ನಾಮ, ಅದರ ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರ ಅದರ ರೂಪ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಡುವುದು ಅದರ ಕರ್ಮ (ಉಪಯೋಗ/ಕಾರ್ಯ).</p><p>ಸಮಗ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಈ ಮೂರರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲ ಆಶಯ.</p><p> <strong>ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಾತ್ಪರ್ಯ (Significance in Shankara Bhashya)</strong></p><p>ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ:</p><p><strong>ಅನಾತ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (Definition of Non-Self)</strong>: ನಾಮ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ (ಅನಾತ್ಮಕ್ಕೆ) ಸೀಮಿತವಾದವು. ಇವುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ (ಅನಿತ್ಯ). ಈ ಮೂರು </p><p>ಅಂಶಗಳೇ ಸಂಸಾರ (Samsara). ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವು ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅತೀತವಾದದ್ದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರೂ ಇಲ್ಲ, ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ (Ignorance and Illusion):</strong> ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಮ-ರೂಪ-ಕರ್ಮಗಳ ಜಗತ್ತು 'ಅವಿದ್ಯೆ'ಯಿಂದ (ಅಜ್ಞಾನ) ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ (ಅಧ್ಯಾಸ), ಹಾಗೆಯೇ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಮ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಜಗತ್ತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</p><p><strong>ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ (Substratum):</strong> ನಾಮ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಆ ಆಧಾರವೇ (ಅಧಿಷ್ಠಾನ) ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವಾದ 'ಬ್ರಹ್ಮ'. ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು (ನಾಮ-ರೂಪ) ಇದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಅದು ನೀರೇ ಆಗಿರುವಂತೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಮ-ರೂಪ-ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ.</p><p><strong>ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು:</strong> ಜಗತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ (ಕೇವಲ ನಾಮ-ರೂಪ-ಕರ್ಮ) ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ವಿವೇಕಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ). ಬದಲಾಗುವ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬದಲಾಗದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸತ್ಯದ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ) ಕಡೆಗೆ ಸಾಧಕನ ಗಮನ ಹರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ.</p><p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ಈ ಜಗತ್ತು ಕೇವಲ ನಾಮ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಜಾಲವಾಗಿದೆ; ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಾಮರಹಿತ, ರೂಪರಹಿತ ಮತ್ತು ಕರ್ಮರಹಿತವಾದ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವೇ (ಆತ್ಮವೇ) ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಉಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ, "ಇವಳು ಸ್ತ್ರೀ" ಮತ್ತು "ಇವನು ಪುರುಷ" ಎಂಬ ಭೇದವು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕ (ಭೌತಿಕ) ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ (ಆತ್ಯಂತಿಕ) ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಭಗವತ್ಪಾದರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೇದಾಂತದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅವರು ಈ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಭೇದವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ:</p><p><strong>ಉಪಾಧಿ ಭೇದ (Difference due to Limiting Adjuncts)</strong></p><p>ಶಾಂಕರ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಆತ್ಮವು ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯವು ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನು (ಉಪಾಧಿಯನ್ನು) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೇ(ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ) ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಡಕೆಯೊಳಗಿನ ಆಕಾಶವು (ಘಟಾಕಾಶ) ಮಡಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರಿದರೂ, ಮೂಲತಃ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಕಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆತ್ಮವು ಸ್ತ್ರೀ </p><p>ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ಸ್ತ್ರೀ' ಎಂದೂ, ಪುರುಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ಪುರುಷ' ಎಂದೂ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶರೀರವೆಂಬ 'ಉಪಾಧಿ'ಯಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣವಲ್ಲ.</p><p><strong>ಅಧ್ಯಾಸ (Superimposition)</strong></p><p>"ನಾನು ಪುರುಷ", "ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ" ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ 'ಅಧ್ಯಾಸ' (ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮಗಳ (ಶರೀರ) ನಡುವಿನ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಾದ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ (ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ) ಧರ್ಮವಾದ ಲಿಂಗಭೇದವನ್ನು, ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿ "ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ", "ನಾನು ಪುರುಷ" ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಿದ್ಯೆಯ (ಅಜ್ಞಾನದ) ಲಕ್ಷಣ.ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ</strong> (Extension of Name and Form) ಈ ಮೇಲಿನ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ (ನಾಮ ರೂಪಂ ಕರ್ಮ ಚ) ನೋಡಿದಂತೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳ ಜಾಲ. 'ಸ್ತ್ರೀ' ಅಥವಾ 'ಪುರುಷ' ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರಕ್ಕೆ (ರೂಪ) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು (ನಾಮ) ಮಾತ್ರ. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ (ಮಾಯೆಯ) ವಿಕಾರಗಳೇ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲ. ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿವೆ.ಇಲ್ಲಿ ತರ ತಮಭಾವ ಸಲ್ಲದು.</p><p><strong>ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ (Upanishadic Evidence</strong>)</p><p>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು. </p><p>ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ (5.10) )ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು:</p><p>'ನೈವ ಸ್ತ್ರೀ ನ ಪುಮಾನೇಷ ನ ಚೈವಾಯಂ ನಪುಂಸಕಃ ।</p><p>ಯದ್ಯಚ್ಛರೀರಮಾದತ್ತೇ ತೇನ ತೇನ ಸ ಯುಜ್ಯತೇ ॥'</p><p>(ಈ ಆತ್ಮವು ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಆಯಾ ಶರೀರದ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.)</p><p>ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಛಾಂಗೋಗ್ಯ,ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ (Empirical Reality and Karma)</strong></p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಂಕರರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರ, ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಭೇದವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ (Vyavaharika Satya) ಅವಶ್ಯಕ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಜೀವಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ </p><p>ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು (ಮೋಕ್ಷವನ್ನು) ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಾಧಕನು ಈ 'ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ'ಯನ್ನು (ನಾನು ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.ಆಗಲೇ ಮನಶ್ಶುಧ್ದಿಃ ಅಗುವುದು.ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಸಾರಾಂಶ: ಭಗವತ್ಪಾದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, 'ಇವಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಇವನು ಪುರುಷ' ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಜೈವಿಕ ಉಡುಪುಗಳಷ್ಟೇ.ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯ. ಇವು ನಾಟಕರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ಧರಿಸುವ ವೇಷಗಳಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಆದ 'ಅಖಂಡ ಶುದ್ದಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ'.</p><p><strong>ಹಂತ 2: ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ) - ಉಪಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾದ</strong></p><p>ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ 'ಉಪಪತ್ತಿ' (ತಾರ್ಕಿಕ ಯುಕ್ತಿ) ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಗಳೇ ಮಾನದಂಡ: "ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ" (೧.೧.೧) ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಕುಲಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಸ್ತು ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮದಮಾದಿ ಸಾಧನಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಎಂಬ 'ಸಾಧನಾ ಚತುಷ್ಟಯ'ವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರ:</strong> 'ಅಂತರಾ ಚಾಪಿ ತು ತದ್ದೃಷ್ಟಮ್" (3.4.36) ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ (ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ-ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಾದಿ) ಹೊರಗಿರುವವರಿಗೂ (ಉದಾ: ವಿಧುರರು) ಜ್ಞಾನದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಮೈಕೈಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 'ರೈಕ್ವ'ನ ಅರ್ಥವಾದವು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ವೇಷ ಅಥವಾ ಕುಲಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ತಕ್ಷಾಧಿಕರಣದ ಉಪಪತ್ತಿ (2.3.40):</strong> ಆತ್ಮನು ಅಸಂಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಶಂಕರರು 'ಬಡಗಿ'ಯ (ತಕ್ಷ - Carpenter) ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಕೆಲಸಗಾರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಅಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ. ಶ್ರಮಜೀವಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಶಂಕರರ ವೈಚಾರಿಕ ಔದಾರ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು.</p><p>ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಹಂಕಾರದ ನಿರಸನ: ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು "ಪಶುಭಿಶ್ಚ ಅವಿಶೇಷಾತ್" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಂಡಿತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 'ಆಬಾಲಗೋಪಾಲಂ' ಮತ್ತು 'ರಜಕ' (ಧೋಬಿ) ಮುಂತಾದ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರಮಿಕನಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಹಂತ 3: ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ - ಉಪಾಧಿಗಳ ನಿರಸನ</strong></p><p>ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಧಕನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ 'ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ'ಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರರ </p><p>ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p>ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ನಿರಾಕರಣೆ: 'ಉಪದೇಶ ಸಾಹಸ್ರೀ'ಯ ಗದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, 'ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ...' ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಸ. ಈ ಶರೀರ ನಶಿಸಿದಾಗ ಕುಲ-ಗೋತ್ರಗಳೂ ನಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬೇರಾದ 'ದೇಹಾಭಿಮಾನ'ವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಜಲ-ವರ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತ: 'ಆತ್ಮಬೋಧ' ಸ್ತೋತ್ರರೂಪದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ: 'ನಾನೋಪಾಧಿವಶಾದೇವ ಜಾತಿನಾಮಾಶ್ರಮಾದಯಃ | ಆತ್ಮನ್ಯಾರೋಪಿತಾಸ್ತೋಯೇ ರಸವರ್ಣಾದಿಭೇದವತ್ ' (ಶ್ಲೋಕ 11) ನೀರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಆ ಬಣ್ಣವೇ ನೀರಿನದೆಂದು ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ, ಜಾತಿ-ಆಶ್ರಮಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳು ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರೋಪಗಳಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನಂತ ಶರ್ಮರು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವರು. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಹೂವನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಅದೂ ಕೆಂಪಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.ನಿಜವಾಗಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು.</p><p>'ನಾನೋಪಾಧಿವಶಾದೇವ ಜಾತಿನಾಮಾಶ್ರಮಾದಯಃ |</p><p>ಆತ್ಮನ್ಯಾರೋಪಿತಾಸ್ತೋಯೇ ರಸವರ್ಣಾದಿಭೇದವತ್ |' (ಶ್ಲೋಕ 11)</p><p>ನೀರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಆ ಬಣ್ಣವೇ ನೀರಿನದೆಂದು ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ, ಜಾತಿ-ಆಶ್ರಮಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳು ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರೋಪಗಳಷ್ಟೇ.</p><p>ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳ ಲಯ: 'ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ, 'ಜಾತಿನೀತಿಕುಲಗೋತ್ರದೂರಗಂ... ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಭಾವಯಾತ್ಮನಿ" (ಶ್ಲೋಕ ೨೫೪) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಲ-ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ 'ಸಮದೃಷ್ಟಿ'ಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಹಂತ 4: ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ (ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ) - ಫಲ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ</strong></p><p>ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ 'ಫಲ' (ಪ್ರಯೋಜನ) ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ 'ಉಪಸಂಹಾರ'ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಸಮದರ್ಶನದ ಫಲ (ಗೀತೆ 5.18):</strong> 'ವಿದ್ಯಾವಿನಯಸಂಪನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಗವಿ ಹಸ್ತಿನಿ... ಪಂಡಿತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲೂ, ಹಸುವಿನಲ್ಲೂ, ಆನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ (ಸಮದರ್ಶನ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಕಾಣುವ ಈ ಸಮದರ್ಶನವೇ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿಮ ಫಲ.ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಔಪನಿಷದದರ್ಶನ.</p> <p><strong> '</strong>ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ... ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಸ್ತೇಽಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್' ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದವರಾದರೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದರೂ 'ಪರಮ ಗತಿ'ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕರರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮುಕ್ತಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>. <p><em>ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನನ್ನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</em></p><p><strong>1. ಉಪದೇಶ ಸಾಹಸ್ರೀ - ದೇಹದ ಉಪಾಧಿಗಳ ನಿರಸನ</strong></p><p>ಆದಿ ಶಂಕರರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾದ 'ಉಪದೇಶ ಸಾಹಸ್ರೀ'ಯ ಗದ್ಯಭಾಗವು (ಶಿಷ್ಯಾನುಶಾಸನ ಪ್ರಕರಣ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ವೇದಾಂತದ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಜಾತಿ-ಕುಲಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ: ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು "ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗ, ಈ ಗೋತ್ರದವನು" ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗುರುವು, "ಮಗು, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು. ಈ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವೇ ಹೊರತು ನಿನಗಲ್ಲ. ಶರೀರವು ನಾಶವಾದಾಗ ಇವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಸಮದರ್ಶಿತ್ವದ ವಸ್ತುವಿಷಯ.</p><p><strong>ತಾತ್ಪರ್ಯ</strong>: ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲವಿರುವುದೇ 'ದೇಹಾಭಿಮಾನ'ದಲ್ಲಿ (ನಾನು ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ). ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕರರು ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಶಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>2. ಆತ್ಮಬೋಧ - ಜಲ-ವರ್ಣದ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಾಂತ</strong></p><p>'ಆತ್ಮಬೋಧ' ಸ್ತೋತ್ರ-ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಪಗಳೇ (Superimpositions) ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:</p><p>"ನಾನೋಪಾಧಿವಶಾದೇವ ಜಾತಿನಾಮಾಶ್ರಮಾದಯಃ |</p><p>ಆತ್ಮನ್ಯಾರೋಪಿತಾಸ್ತೋಯೇ ರಸವರ್ಣಾದಿಭೇದವತ್ ||" (ಶ್ಲೋಕ ೧೧)</p><p>ಅರ್ಥ: ನೀರಿಗೆ (ಜಲಕ್ಕೆ) ತನ್ನದೇ ಆದ ಯಾವ ಬಣ್ಣವಾಗಲಿ, ರುಚಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆರೋಪಗಳಷ್ಟೇ.</p><p>ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತರತಮಗಳು (ಮೇಲು-ಕೀಳು) ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಾಧಿಗಳೇ ಹೊರತು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವಲ್ಲ.</p><p><strong>3. ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ - ಬ್ರಹ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳ ಲಯ</strong></p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ನಾವು 'ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ'ಯ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಶಂಕರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:</p><p>"ಜಾತಿನೀತಿಕುಲಗೋತ್ರದೂರಗಂ ನಾಮರೂಪಗುಣದೋಷವರ್ಜಿತಮ್ |</p><p>ದೇಶಕಾಲವಿಷಯಾತಿವರ್ತಿ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಭಾವಯಾತ್ಮನಿ ||" (ಶ್ಲೋಕ ೨೫೪)</p><p>ಅರ್ಥ: ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಜಾತಿ, ನೀತಿ (ಆಚಾರ), ಕುಲ ಮತ್ತು ಗೋತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ದೇಶ-ಕಾಲಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆಯೋ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸು.</p><p><strong>ತಾತ್ಪರ್ಯ</strong>: ಸಾಧಕನು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಜಾತಿಯ ಕುರಿತು ಕೀಳರಿಮೆಯಾಗಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವ 'ಸಮದೃಷ್ಟಿ' ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>4. ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿ - ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಶರೀರಾದಿಗಳನ್ನು ತಾನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಭೇದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೇದಬುದ್ಧಿಯೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಭೇದ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.