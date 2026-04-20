‘ವಿಶ್ವ ಬಂಧುತ್ವ ಸಾರಿದ ಬಸವಣ್ಣ’

ಅಫಜಲಪುರ: 'ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ 'ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮವ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದವರು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು' ಎಂದು ದುಧನಿ ಹಾಗೂ ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಸಂಘದವರು ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿ ತೋರಿದರು. ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗೌತಮ ಸಕ್ಕರಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ರೂವಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ. ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾವಾದದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಕಗ್ಗೋಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಫಲಾಲಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ, ಹಜರತ್ ಪಟೇಲ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣವೀರಯ್ಯ ನೆಹರು ಮಠಪತಿ, ಶರಣು ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಸುರೇಶ ಮಠಪತಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಠಮತಿ, ಸಿದ್ದು ರೋಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>