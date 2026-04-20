ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ: ಏಕ ಅನೇಕದ ಸಂಭ್ರಮ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲದ ಮೂರನೆಯ ದಿನವೇ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ. ಭಾರತದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾನಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೆನಕೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವುದು, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಆಲಿಂಗಿಸುವುದು ಭಾರತತತ್ತ್ವ. ನಾವಿದನ್ನು ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ವೇಷ, ಭಾಷೆ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.</p>.<p>ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪರ್ವದಿನವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತತ್ಸೋದರಿ ಭಾಷೆಯ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಖಾ ತೀಜ್' ಅಥವಾ 'ಅಕ್ತಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಲಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಪಾಲಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವನವಾಸದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನವಂತೆ. ಈ ದಿನದಂದೇ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಯ ಮೊದಲ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ — 'ಅಖಿ ಮುಠಿ ಅನುಕೂಲ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ರಥನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೃಂದಾವನದ ಬಾಂಕೇ ಬಿಹಾರಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಹಳದಿ-ಕುಂಕುಮ ನೀಡಿ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಚಳಿಗಾಲದ ಮುಚ್ಚಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ಶುಭದಿನದಂದೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜೈನಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ಆದಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಋಷಭದೇವರು ದೀರ್ಘ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಯ ನಂತರ ಈ ದಿನ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜೈನರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆಚರಿಸುವ ವರ್ಷೀತಪ' ಉಪವಾಸವನ್ನು ಈ ದಿನ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷಯತೃತೀಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲು ಮನನೀಯವಾದ ದಿನ; ಈ ದಿನವೇ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವತರಿಸಿದರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರಳ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಅವರು. ಉಪನಿಷತ್ತತ್ತ್ವವು ಅಜರಾಮರ ಅಕ್ಷಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಈ ದಿನವೊಂದು ನೆನಪಿನ ಗಂಟು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಂಗಾರವು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾದರೂ ಭಾರತದ 'ಉಳಿತಾಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲಕೇಂದ್ರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲೆಂಬುದು ಆಶಯ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ದಾನ'ವನ್ನೂ ಈ ದಿನವೇ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತೆಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ.