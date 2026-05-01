‘ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಲಿ’

ಆಳಂದ: 'ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಳೆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಡಗಾ-ಮುಗೋಳಕೋಡದ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕೃಷಿ ಚಿಂತನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂಬರುವ ಜೂನ್–ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮಠ ಹಾಗೂ ಜಿಡಗಾ ಮಠದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ವೃಕ್ಷೋತ್ಸವ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತ ಋಷಿ–ಮುನಿಗಳ ದೇಶ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡಿನ ಮಠಾಧೀಶರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಡಗಾ ಮಠವು ಭಕ್ತರ ಪಾಳಿನ ಕಾಮಧೇನು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಮಾಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ರಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ರಸಗೊಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆನಾಶಕ ಎಣ್ಣೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕಾವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಮುಕ್ತಮಪುರ ಗದ್ದುಗೆ ಮಠದ ಚರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾರಬೋಸಗಾ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಾಮದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸಮ್ಮ ಮಾತಾಜೀ, ಶರಣಮ್ಮ ಮಾತಾಜೀ. ಶಿವದೇವಿ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಲಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೂರೆ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಮೇಳಕುಂದಿ ಇದ್ದರು, ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅಮೃತರಾವ ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅರಳಿಮಾರ, ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಸೋಮನಾಥ ಕೌಲಗಿ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರುಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>