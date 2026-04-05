‘ಸೌಹಾರ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳ’

ಆಳಂದ: ಪರಸ್ಪರ ಅನೋನ್ಯತೆ, ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬಾಳುವದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಳಸಂಗಿಯ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ, ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ತಲ್ಲಣಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹದಗೆಡದಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ , ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಳಸಂಗಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ಯಾನ ಬಬಲಾದನ ಗುರುಪಾದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಈರಣ್ಣಾ ಎಲ್ದೆ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ದೆ, ಗುರುನಾಥ ಶಿವಪೂರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಸ್ತರ್, ಭೀಮಣ್ಣಾ ಶಿವಪೂರೆ, ದುಂಡಪ್ಪ ಜಂದೆ, ರಾಜಶೇಖರ ಎಲ್ದೆ, ಎಸ್. ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೌಲಗಿ, ರಾಜು ಬಸಗೊಂಡೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಭಕ್ತಿ, ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಬೀದರ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ವಿವಿಧ ಕಲಾಮೇಳ, ಭಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಕುಣಿತವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನವಲಿಂಗ ನಾಗಲಿಂಗಯತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-31-453579301</p>