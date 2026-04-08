‘ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ’

ಆಳಂದ: 'ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ 119ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಮಾತ ನಾಡಿದರು.

'12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ತತ್ವವನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು' ಎಂದರು.

ನಿಂಬರ್ಗಾದ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ,'10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನ್ನ, ವಸತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ' ಎಂದರು.

ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹರ್ಷಾನಂದ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿ, ಸಂಗನಬಸವ ಪಾಟೀಲ, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಕಾಪುರ, ಆನಂದ ದೇಶಮುಖ, ಬಿ.ವಿ.ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹತ್ತರಕಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ತೀರ್ಥೆ, ರಾಜಶೇಖರ ಬಾಬನೂರೆ, ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವ ಜಿಡ್ಡೆ, ದೇವೀಂದ್ರಪ್ಪ ದಂಡಗೂಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಗುರುನಾಥ ವಗ್ಗಾಲೆ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಧೂಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಂ.ಎಸ್.ವಾಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಎಲ್.ಎಸ್.ಬೀದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಹಾದೇವ ಗುಣಕಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-31-980647298