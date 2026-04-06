‘ಮಂತ್ರವೇ ಶಿವನಲ್ಲ, ಮಂತ್ರದೊಳಗೆ ಶಿವ’

ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಅತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. 'ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರ ಕಾಣೆ ಗುಹೇಶ್ವರ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು. ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯ ಇಂದ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅತಿಂದ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಮರೆವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅತಿಂದ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ. ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿದೆ. ಅತಿಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದುದು. ನಾವು ಕರ್ಮವಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯತ್ನವಾದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು.</p>.<p>ತನು, ಮನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದವನು ಮನುಷ್ಯ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವನು ಮನುಷ್ಯ. ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಲು ಇರುವುದೇ ಸಾಧನೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು. ನದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ಸಮುದ್ರವೊಂದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮರಸ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಪದಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದ ಭೋಗ, ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ, ಬಟ್ಟೆ, ಹೊಲ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟದು ಬಿಡುವುದು. 'ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ' ಎಂದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಯೋಗದ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗ. ಅದರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರವೇ ಮೂಲ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಾಧನೆಗೆ ಮಂತ್ರವೇ ಮೂಲ. ನಾವು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರುಗಳು ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲ. ಪಿಂಡದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣದೊಳಗೆ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದದೊಳಗೆ ನಾದ, ನಾದದೊಳಗೆ ಮಂತ್ರ, ಮಂತ್ರದೊಳಗೆ ಶಿವನಿದ್ದಾನೆ. ಮಂತ್ರವೆ ಶಿವನಲ್ಲ, ಮಂತ್ರದೊಳಗಡೆ ಶಿವನಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರ ಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>