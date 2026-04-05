‘ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಹಕಾರಿ’

ಅಳ್ನಾವರ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ತೋಳಲಾಟಗಳು ದೂರಾಗಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಮಹಾದೇವ ಸಾಗರೇಕರ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣದ 10 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪುಂಡಲೀಕ ಪಾರ್ದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಆಶೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷಿ ಕಲಾಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಓದಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಕಲಾಲ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮುತ್ನಾಳ ಗೀತಾ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ