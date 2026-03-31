‘ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮಹಾವೀರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂದೇಶ’

ಔರಾದ್: 'ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರರು ಬೋಧಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂದೇಶ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಿರ್ಮಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಂಡಾರಕುಮಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ವಿಚಾರ ಇಂದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಾವೀರ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜೀರ್ಗೆ ಮಹಾವೀರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುರಳೀಧರ ಮೇತ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಬಾದಾಸ, ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>