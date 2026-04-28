‘ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಧಾರಕ ಬಸವಣ್ಣ’

ಬಾದಾಮಿ: 'ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ, ದೀನ–ದಲಿತರ ಬಾಳಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೆಳಕಾದರು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು' ಎಂದು ಶರಣಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮದ್ವೀರಶೈವ ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ, ವಚನ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು' ಎಂದು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಂಕಾಪೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೀರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಶರಣರ ಅನುಭಾವದ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎಂ.ಬಿ. ಹಂಗರಗಿ, ವಟು ಸಾಧಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>