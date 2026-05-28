ಬಕ್ರೀದ್‌: ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ

ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಧ್ರುವೀಕರಣ ಉಚ್ಚ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು 'ಈದ್–ಉಲ್– ಅಳ್ಹಾ' ಆಚರಣೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಸಂಕಟಗಳು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈದ್–ಉಲ್– ಅಳ್ಹಾ ಸಾರುವ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈದ್–ಉಲ್– ಅಳ್ಹಾದ ಮಹತ್ವವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತ್ಯಾಗ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು. ದೇವಾಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತೀಕ. ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.

'ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ; ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ' ಎನ್ನುವ ಕುರಾನ್, ತ್ಯಾಗವೆಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರ, ದುರಾಸೆ, ದ್ವೇಷ, ಅನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಸಂಘರ್ಷ, ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಪಾಠವೂ ಈದ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ನಮ್ರತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಇತರರೆಡೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಈ ಹಬ್ಬ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದವರೇ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರು' ಎನ್ನುವ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರ ಬೋಧನೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕುರ್ಬಾನಿಯ ಮಾಂಸ ವಿತರಣೆಯು ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಘನತೆ ಎಂಬುದು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈದ್ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಕ್ರೀದ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬರುವ ಹಜ್ ಆಚರಣೆಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ವರ್ಗ, ಪಂಥ, ಅಧಿಕಾರ, ಬಣ್ಣದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಂಪತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ; ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದು ಕ್ರೋಡೀಕರಣದಲ್ಲಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ; ಘನತೆ ಇರುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಹಬ್ಬವು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.