‘ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ತೆಗಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’

ಬಳ್ಳಾರಿ: 'ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ತೆಗಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತೆಗಳುವ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ' ಎಂದು ಗದಗ–ವಿಜಯ ಪುರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಪಾಂಚ ಜನ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಮಂಟಪ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿವೇಕ ಲೀಲಾಮೃತ' ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನ ಮತಾಂಧತೆಯಾಗಿ, ಅದು ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತಾಂಧತೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಲ್ಲೇದ ಮೈತ್ರಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವದ್ದಟ್ಟಿ ವೈ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ರಂಗತೋರಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ.ಜಿ.ಗೌಡ, ಪಲ್ಲೇದ ಬಸವರಾಜ್, ವಕೀಲ ಗಡಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260505-25-700914603