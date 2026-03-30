ಸೌಹಾರ್ದವೇ ಸಮಾಜದ ಬಲ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: 'ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಕತ್ತರಿಯಾದರೆ, ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಸೂಜಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಜಾತಿಯು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಧರ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಮಸಮುದ್ರದ ಕೊಟ್ಟೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್' ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಈದ್ ಮಿಲನ್–ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನುಡಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈದ್ ಮಿಲನ್ ಎಂಬ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಮಹನೀಯರೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೌಹಾರ್ದವೇ ಸಮಾಜದ ಬಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲು ಕಟ್ಟಲಿ, ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಪಿಂಟೊ, ಜನಾಬ್ ಖಾಜಿ ಗುಲಾಮ್ ಮೊಹಮಿದ್ ಸಿದಿಕಿ, ಸಿಖ್ ಗುರು ಸರ್ದಾರ್ ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಷ್ಠಿ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್ನ ಜನಾಬ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮಿಸ್ಬಹುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>