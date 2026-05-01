ಅಹಿತದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ: ದೇಹ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಹಿತವೋ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರವಿಡು ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹ, ಸಮಾಜ, ನಾಡು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರ್ಶ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗಾ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಗಾಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರರ್ಥ ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದ್ದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾರ್ಶದ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ, ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳೂಕರಾಯ ಕುಟುಂಬದವರು, ಸತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರು ಋಷಿಕೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ವಂಶರಾಮಾಚಾರ್ಯ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ.ಪವನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪವನ್ ಶುಕ್ಲೆ, ರಜತ್ ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಗಮ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಾದಿರಾಜ್ ಸಂಗಮ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಶಾಲ್ ಕೋನೇರಿ, ಜ್ಯೋತಿ ದಾಬಡೆ, ಚೈತ್ರಾ ದೊಡವಾಡಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>