ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮೆರುಗು

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಂಸತ್ತು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸವಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಹೆಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ನಂದಿಧ್ವಜಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ವಾದ್ಯ ಮೇಳದವರು, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯದ ತಮಡಗಳು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಜಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ವಾರ, ಕಮಾನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೇರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ತೇರಿಗೆ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನೆರೆದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೆರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನಂದಿಧ್ವಜಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತೇರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಚನ ನೃತ್ಯ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ವಚನ ಗಾಯನದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಂಗೀ ಪೈಲ್ವಾನರ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಡೆ ನಂದಿಧ್ವಜಗಳ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೇರು ಮೈದಾನ ತಲುಪಿದಾಗ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>