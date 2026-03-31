‘ಶಿವಯೋಗ ಬಸವಣ್ಣನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ’

ಭಾರತವನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರದಿದ್ದರೆ ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಭೂಷಣ. ಬಸವಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಕಮಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯೋಗಗಳಿದ್ದವು. ದೇಹ ದಂಡಿಸುವ ಯೋಗಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ವಿನೂತನವಾದ ಶಿವಯೋಗ, ಸಾತ್ವಿಕ ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಬದುಕಿತು ಈ ಲೋಕ ಎಂದು ಶರಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ ಶಿವಯೋಗ.

ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಿಂದ. ಶಿವ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಬೇರು. ಭಾರತ, ಬರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಇತ್ಯು. ಕಾರಣ ಶೈವ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನ ಪೂಜೆ ಡಂಭಾಚಾರದ ಪ್ರತೀಕ, ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ ತನು, ಮನ, ಭಾವ, ಅಷ್ಟಾವರಣ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮ್ಮತವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ತತ್ವ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಲ್ಪನೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ