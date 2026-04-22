ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಬಸವಣ್ಣ

ಭದ್ರಾವತಿ: '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು' ಎಂದು ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿಂದೆ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇದೆ' ಎಂದರು.

'ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ದುಡಿಮೆಗೆ ಗೌರವ ತಂದವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೇಡುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಬಸವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಬ್ಬರೂ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಕೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿ.ಸಿ. ಗೀತಾ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.