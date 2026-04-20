ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಬೆಸುಗೆ ಸಾಧ್ಯ..

<p>ನಾನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಭಜನೆಯ ಅರ್ಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕಾಳಜಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಲವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕವೇ ನನ್ನ ಮನೆ, ಮಾನವ ಕುಲವೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯನಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶಿವಭಕ್ತರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಾವೇ ಕಿರಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಂದು ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಸರಣ ಆಗಬೇಕು. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠಗಳಿವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಹರಡಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಂಬರದ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಢಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ</p>.<p>ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸದಾಶಯದ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೇ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳಂತೂ ನೀ ದೇವರಲ್ಲೊ, ನಾ ದೇವರು. ನಿನಗೆ ಉಣಿಸಬೇಕು, ತಿನಿಸಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಶರಣಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗಶುದ್ಧಿ,ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರನೊಲಿಸುವ ಪರಿ ಎನ್ನುವ ವಚನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದುವ ಸಕಲ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ಕಾಯಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ಬೆಸುಗೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕರು: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಆಳಂದ ಶಾಸಕರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-34-159341213</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>