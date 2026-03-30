‘ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ’

ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ: 'ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳು ದೂರವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕ ವಿನಯ್ ನಾಡಿಗ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಆಲ್ಬಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು, ಸಂತರು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆಲ್ಬಂಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಆದ ವಿನಯ್ ನಾಡಿಗ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿ, ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಆಲ್ಬಂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜನತೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವೆಂಕಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ವಿನಯ್ ನಾಡಿಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಬಂಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶ್ರವಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ನಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>