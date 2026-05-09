‘ಶಿವಯೋಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ’

ಬೆಳಗಾವಿ: 'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕರುಣಿಸಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ಶಿವಯೋಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ– ವಿಧಾನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಕಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜೆಎನ್ಎಂಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಎಚ್ ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಾರಂಜಿಮಠದ 299ನೇಯ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 'ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಂಯತಿ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಜೆಎನ್ಎಂಸಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಕವಿ 'ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಎಫ್.ವಿ. ಮಾನ್ವಿ, ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಬೆಲ್ಲದ, ಸರಳಾ ಹೀರೇಕರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿ.ಬಿ. ದೊಡಮನಿ, ಪ್ರೊ.ಎ.ಕೆ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜು ಪಡಗುರಿ, ವಕೀಲ ವಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.