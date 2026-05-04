ಭಜನೆಯು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಶಕ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಜನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ. ಭಜನೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಭೆಗಾಗಿ ಇರುವುದು, ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗೊಳಿ ಸಲು ಇರುವುದು ಎಂದು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಧಾನಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಧಾನಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯು ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ. ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಜನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಆಷಾಢದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ದಾಸಸಂತರನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನೇ, ವಿಠಲನನ್ನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಂತರ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ದೀಪನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>